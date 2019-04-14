انطلاق مؤتمر التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل غداً

المصدر: دبي - البيان

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، تنظم الجمعية صباح غدٍ في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، (المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل)، تحت شعار (التسامح في رؤى زايد).

يشهد فعاليات المؤتمر عدد واسع من كبار الشخصيات بينهم معالي أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وقادة مؤسسات الدولة بجانب الخبراء المختصين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.

وأعرب اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، عن شكره للرعاية الكريمة التي يوليها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لأنشطة الجمعية عموماً، وهذا المؤتمر السنوي خاصة، كما ثمّن عالياً التعاون المثمر بين الجمعية والمجلس الوطني .

وأوضح الدكتور عبد القدوس، أن فعاليات المؤتمر ستدور حول أربعة محاور رئيسية يشارك في طرحها كل من معالي ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الذي تتناول ورقته (القوة الناعمة في فكر زايد)، بينما سيتحدث عن (الانفتاح الحضاري والتسامح) سلطان الرميثي، العضو والمقرر للجنة العليا لعام التسامح، وأما الدكتور سعيد المطوع، عضو المجلس الوطني الاتحادي، فسيقدم ورقة بعنوان (التسامح في التشريع الإماراتي)، وتستعرض عفراء محمد الصابري، المدير العام لمكتب وزير التسامح، ورقة بعنوان (الإمارات عاصمة التسامح).

وقال الشيخ محمد بن عبد الله المعلا، أمين عام جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، إنه قد تم توزيع رقاع الدعوة للمئات من المشاركين المتوقعين، الذين ستصدر لهم شهادات إلكترونية توثق حضورهم الميمون، وأضاف أن أنشطة المؤتمر تشمل مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي بين جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل ومؤسسة وطني الإمارات دعماً لأجندتنا الوطنية، وتحقيقاً لأهدافنا المشتركة، بحضور ضرار بالهول الفلاسي، مدير المؤسسة، كما تضم الأنشطة كذلك العروض المرئية والمشاركات الأخرى، فضلاً عن عرض أعداد من مجلة «الإمارات غداً» الصادرة عن الجمعية.