ملك ماليزيا يستقبل سفير الدولة

المصدر: العين - وام

استقبل الملك السادس عشر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا أمس خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

ونقل السفير إلى ملك ماليزيا خلال اللقاء الذي جرى بالقصر الوطني «أستانا نيجارا» في العاصمة كوالالمبور تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تنمية العلاقات ودفعها بشكل مستمر إلى الأمام.

كما حمّل ملك ماليزيا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً حرصه المتبادل على العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ومتمنياً لسموهم دوام الصحة والتوفيق والسعادة.