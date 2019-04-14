شرطة أبوظبي تطلق حملة «لأماناتهم راعون» إرساءً للنزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة توعية تحت شعار «لأماناتهم راعون»، بهدف إرساء منظومة وطنية للنزاهة الوظيفية، وتستهدف المؤسسات الحكومية والتعليمية والأسرية، والمجالس المجتمعية والرمضانية والشبابية في إمارة أبوظبي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأكد العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز شراكتها مع القطاعات العامة والخاصة لإيجاد بيئة آمنة، تركّز على مبدأ الشفافية وكسب الثقة المؤسسية، مبيناً أن الحملة تستهدف دعوة المؤتمنين على الوفاء بأماناتهم، وتأدية الواجبات بإخلاص، ورعاية مصالح الآخرين.

وأوضح، أن الحملة تسهم في النهوض بثقافة النزاهة والعدالة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وتفعيل الرقابة الداخلية، ومدونات السلوك الإيجابي في مجال المعاملات الإدارية وأنشطة الأعمال، ووضع السياسات والممارسات والتدابير والمبادئ التي من شأنها الوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية.

وأشار إلى أهمية إثراء الوعي المجتمعي حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.

وذكر أن الحملة تشمل عقد محاضرات وورش عمل، وإعداد وتوزيع مطبوعات التوعية، التي تركّز على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية، و تعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لمكافحة الفساد.