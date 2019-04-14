«صحة» تطلق «ساعة عطاء» لتشجيع موظفيها على التبرّع بالدم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مبادرة «ساعة عطاء» ضمن فعاليات عام التسامح، بهدف تشجيع موظفي شركة «صحة» والمنشآت الطبية التابعة لها على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم في أبوظبي والعين.

وقالت وحيدة خليل عبدالله، مدير إدارة علاقات العملاء في شركة «صحة» إن مبادرة ساعة عطاء تهدف لتحفيز الجانب الإنساني لدى الموظفين، إذ تحرص الشركة على المشاركة في المبادرات التي تهم المجتمع، خاصة في عام التسامح، مشيرة إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ أرواح الكثير من الناس الذين يحتاجون لقطرة دم في أثناء الحوادث والعمليات وغيرها من الأمور الطبية الطارئة. وأكدت أهمية التبرع بالدم بالنسبة للمتبرع نفسه، إذ أنه يزيد نشاط نخاع العظم لديه لإنتاج خلايا دم جديدة من الكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفائح الدموية، وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية، وتقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم. ووفرت شركة «صحة» من أجل تفعيل مبادرة ساعة عطاء التي أطلقتها نظاماً إلكترونياً لاستلام طلبات الموظفين للتبرع بالدم وحجز مواعيد محددة لهم، وتوفير بنك الدم المتنقل في المنشأة الصحية نفسها حسب جدول زمني محدد بعد حصر طلبات الموظفين المسجلين للتبرع بالدم، مع الحرص على استمرارية سير عمل الموظف، وعدم تأثر إنتاجيته.