الأمطار تعم الإمارات.. وانحسار الحالة الجوية اليوم

المصدر: متابعة: قسم المحليات

هطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والمنخفضات وخاصة في المناطق الشمالية، في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة والشارقة، وكانت شديدة الغزارة على قمم الجبال ما تسبب في جريان السيول في تلك المناطق.

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تجيز تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من سقوط الأمطار، وبناء على وضع وحالة الطرق المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع مواصلات الإمارات.

ومنحت الوزارة الصلاحية لمديري المدارس بالتنسيق مع العمليات المدرسية، بتعطيل الدوام المدرسي، لمراعاة سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.

وكانت مؤسسة مواصلات الإمارات قد أصدرت تعميماً، مؤخراً، بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية، بسبب تكوّن الضباب وغيره من تقلبات الطقس، حرصاً منها على ضمان سلامة الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية، من المدارس الحكومية والخاصة وإليها، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.وسجلت أمس أعلى كميات أمطار سقطت على الدولة حتى الساعة الرابعة عصراً في فلج المعلا 77.5 ملم، وجبل مبرح 45.5 ملم، وجبل جيس 38.4 ملم، ووادي شحة 33.8 ملم، وميناء الفجيرة 19.4 ملم.

أمطار رعدية

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد استمر أمس تدفق السحب الركامية من الغرب في اتجاه الدولة مصحوبة بأمطار رعدية وبرَد، ورياح قوية بلغت سرعتها 60 كيلو/‏‏‏‏‏س وكانت مثيرة للأتربة والغبار على اليابسة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً ووصل ارتفاع الموج إلى 10 أقدام في عمق الخليج العربي و8 أقدام في بحر عُمان.

وعزا المركز الوطني حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة والمتوقع أن تخف تدريجياً من مساء اليوم إلى تمركز منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بامتداد منخفض سطحي مع وجود كتلة هوائية حارة ورطبة عملت على تدفق السحب من جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وأفريقيا أدت إلى تدفق السحب الركامية الممطرة على أغلب مناطق الدولة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وشهدت أمس مناطق عدة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والبرد على رأس الخيمة في دفتا والدقداقة وجبل ينس وميناء صقر، والمنامة بعجمان، وجبل مبرح وبراكة والسلع ومخيرز ودلما ومدينة زايد وطريف وغياثي في منطقة الظفرة، والمدام وطريق خورفكان وفلي ومليحة والذيد والرحمانية وكلباء بالشارقة، وثوبان وطويين ومربح في الفجيرة، كما سقطت أمطار غزيرة على مرغم في دبي، وطريق العين أبوظبي، وعلى مناطق متفرقة في أم القيوين وفلج المعلا وكانت رعدية على الروضة في عجمان وغزيرة على الذيد والشويب والبطين والعجبان. كما شهدت العديد من الجزر شمالاً وغرباً سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة شملت جزر أبو الأبيض وقرنين ودلما وصير بني ياس والياسات ورأس مشيرب ومكاسب ودلما وديينه والأريام.

حيطة وحذر

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الاقتراب من تجمعات المياه والبعد عن جريان الأودية، ونصح قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة عند هطول الأمطار.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وخاصة شرقاً تكون رعدية صباحاً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، وتقل كميات السحب تدريجياً في المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وخاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتنحسر حالة عدم الاستقرار الجوي من مساء اليوم ليكون طقس «الاثنين» غائماً جزئياً إلى صحو. حبات البرد

وفي رأس الخيمة، شهدت منطقتا خت والفحلين، أمس، تساقط حبات البرد إلى جانب هطول أمطار غزيرة على مناطق الإمارة، أدت لجريان الشلالات الجبلية في قمة جبل جيس ووادي غليلة وجريان الأودية والشعاب في مختلف مناطق الإمارة.

وتضررت منازل في مناطق الفحلين والحيل ووادي حقيل، بالإضافة لبعض طرق الإمارة، فيما احتجزت المياه التي قطعت طريق جبل جيس العديد من مركبات الأهالي عدة ساعات.

من جانبها أغلقت الدوريات المرورية لشرطة رأس الخيمة، أمس، الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس، نتيجة لشدة جريان الأودية الجبلية في المنطقة.

بدوره أوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن الفرق الهندسية والطوارئ تعاملت بشكل مباشر مع سحب تجمعات المياه من الطرق الرئيسة بالتعاون مع غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة.

وأكد الشحي، أن الدائرة استدعت صهاريج الشركات الخاصة للانضمام إلى فرق الطوارئ للتعامل مع البلاغات الواردة لغرفة العمليات عبر الرقم المجاني 8008118، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على مدار الساعة وفق الخطط المسبقة لموسم الأمطار، بتوزيع مضخات سحب المياه على الشوارع المنخفضة لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وشهدت أم القيوين أمطاراً غزيرة ومتوسطة أمس وخصوصاً منطقة فلج المعلا ما أدى إلى إغلاق جزء من شارع الشريعة في المنطقة بسبب انهيار أجزاء من الطريق.