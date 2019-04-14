متابعة سير العمل الأمني في مركز شرطة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، مركز شرطة ند الشبا، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور عبد الله سعيد بن عمير العميمي، مدير المركز ونائبه العقيد محمد عبيد بن حميدان، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المنصوري خلال جولته التفقدية، على الدور الأمني الكبير الذي يقوم به مركز شرطة ند الشبا، نظراً لطبيعة وخصوصية المنطقة التي يغطيها، حيث قام المركز بتأدية مهامه بكل كفاءة واقتدار نتيجة المتابعة الحثيثة التي يقوم بها مدير المركز ونائبه في منطقة الاختصاص.

وكانت الجولة التفتيشية قد بدأت باستعراض الطابور العسكري للمركز، وآلياته، ثم تفقد المطعم، وثكنات الأفراد، ونادي الأفراد، مشيداً بالعاملين في مستودع الأسلحة والذخائر.