«مرور دبي» تناقش سلامة المركبات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ورش عمل تدريبية حول سلامة المركبات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتوعيتهم بجوانب السلامة المرورية، والأسباب الرئيسية المؤدية للحوادث.

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إن نحو (20) منتسباً من مختلف الفئات الوظيفية استفادوا من تلك الورش التي قدمتها إدارة المعهد المروري ضمن المبادرات التي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لنشر مفهوم الثقافة والسلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق كافة، وتوعيتهم بأحدث التطورات التقنية والمستقبلية التي تمس سلامة الشخص والمجتمع، مما يسهم في تحقيق السلامة المرورية في الطرقات ويعزز الوعي والثقافة المرورية للوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.