1.3 مليون مكالمة إلى «999» بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على عرض إحصائيات هاتف النجدة (999) في الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بالربع الأول من العام الماضي، حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الجاري 1.302.454 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ 1.286.204 مكالمة، أي ما يعادل 99% من المكالمات، بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الماضي 1070567 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ 1056158مكالمة أي ما يعادل 99% من المكالمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق، وتقييم مؤشر عمل الدوريات.

901

كما اطلع اللواء المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الأول من العام الجاري 102170مكالمة هاتفية، مقابل 107305 مكالمات هاتفية في الربع الأول من العام 2018.

وجاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (7.32) دقائق في الربع الأول من العام 2019، وكانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 9.30 دقائق، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (12.54) دقيقة، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (10.34) في الربع الأول من العام 2018، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 11 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (14.04) حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة.

جرس الإنذار

وجاء متوسط زمن الاستجابة لبلاغات جرس الإنذار للتدخل السريع في الربع الأول من العام 2019 دقيقة و17 ثانية، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة دقيقتين ونصف، مقابل دقيقة و27 ثانية لبلاغات جرس الإنذار للتدخل السريع في الربع الأول من العام 2018، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة دقيقتين ونصف.