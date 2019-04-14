إجراءات مباشرة لحماية المساكن والطرق في منطقة الفحلين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة حرّكت آليات شركة المقاولات المنفذة لمشروع الطريق الدائري في رأس الخيمة، لتنفيذ إجراءات مباشرة لحماية مساكن الأهالي والطرق في منطقة الفحلين من تجمع مياه الأمطار، بفتح قنوات مائية لتصريف المياه إلى المناطق المنخفضة البعيدة عن مساكن الأهالي، في ظل التدفق السريع للمياه من المناطق المرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة وبغزارة، التي أدت إلى ارتفاع منسوبها على الطرق والمناطق السكنية.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت، خلال الفترة الماضية، العديد من مشاريع البنية التحتية لحماية المناطق السكنية والزراعية من جريان الأودية الجبلية خلال موسم الشتاء، ومنها إنشاء 4 عبارات لتصريف المياه، وقنوات تحويلية، إضافة إلى إصلاح الأضرار على كتف الطرق التي قد تشكّل خطراً على مستخدميها، إذ قامت فرق الوزارة برصد المتأثرة والعمل على معالجتها، بالتعاون مع الدوائر المحلية في رأس الخيمة.

إلى ذلك، حذر فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان، لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الأودية، وقامت الشرطة بتوزيع أكثر من 77 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفقاً كبيراً في المياه، والتي تتسبب عادة في وقوع الحوادث المرورية وجرف المركبات لقوتها، ومنها منطقة جبل جيس ووادي شعم وغليلة والبيح.