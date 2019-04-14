وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر «الإنتربول» السنوي في فرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

شارك اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» عن قارة آسيا، في المؤتمر السنوي للمكاتب المركزية الوطنية، الذي تنظمه المنظمة الدولية في مدينة ليون بفرنسا بمشاركة 315 من كبار مسؤولي الشرطة في 150 دولة من مختلف دول العالم.

وناقش المؤتمر السنوي سبل تعزيز الدور الحاسم لهيئات التنسيق الدولية في الأمن العالمي، والعمل على وضع استراتيجيات جماعية لضمان أن تكون هيئات التنسيق الحكومية بوابة فعالة بين المنظمة الدولية «الإنتربول» وأجهزة الشرطة على الخطوط الأمامية.

واطلع المشاركون في المؤتمر على مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وتحديث هيئات التنسيق الإقليمية في جميع المناطق.