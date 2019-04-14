انخفاض في وفيات الحوادث المرورية برأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حققت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عبر قسم المباحث والضبط المروري - فرع التحقيق وتخطيط الحوادث - في عام من تطبيق مبادرة «تحليل الحوادث المرورية» التي تم إطلاقها وتنفيذها على أرض الواقع في العام المنصرم 2018، نجاحاً هائلاً في مجال خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، لتصبح طرق الإمارة أكثر أمناً وسلامة لكافة مستخدميها من السائقين والمشاة على حد سواء، حيث كشف التقرير الإحصائي للمبادرة عن وقوع نحو 46 وفاة في عام 2017، بينما انخفض في عام 2018 بنحو 45 وفاة، وبيّن التحليل وقوع نحو 9 حوادث على طريق الشيخ محمد بن زايد في عام 2017، بينما وصل إلى صفر% في عام 2018، وانخفضت عدد حوادث الإناث في عام 2018 إلى حادثين فقط عن عام 2017 التي بلغت نحو 6 حوادث، وكانت الحوادث التي تسبب فيها مواطنون بلغت نحو 18 حادثاً بـ 16 وفاة في عام 2017، بينما انخفضت في عام 2018 بنحو 13 حادثاً بـ 13 وفاة، وانخفض مؤشر درجة الإصابة من 21 حالة متدهورة في عام 2017 إلى 19 حالة في عام 2018.

دعم

وقال العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، بأنه بفضل توفير الدعم والإمكانيات اللازمة ومع وجود فريق عمل يمتاز بالإخلاص والمثابرة في العمل على مدار الساعة، فقد استطاعت إدارة المرور والدوريات من حفظ الأمن والأمان على مستوى الإمارة خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة إذا ما قورنت بالأعوام السابقة، مما أدى ذلك في نهاية الأمر إلى سيادة القانون واحترام وصون الأرواح والممتلكات، وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الإدارة.