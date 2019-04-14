بلدية مدينة أبوظبي تكمل استعدادات مسالخها لاستقبال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أكملت بلدية مدينة أبوظبي استعدادات مسالخها لاستقبال الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة حرصها على توفير ذبائح المواشي وفقاً لأفضل المعايير الصحية في جميع المسالخ التابعة لبلدية مدينة أبوظبي، البالغ عددها خمسة مسالخ متوزعة في مدينة أبوظبي وضواحيها وهي: مسلخ أبوظبي الآلي، وهو مخصص للذبح التجاري، مسلخ أبوظبي للجمهور، ويقع في منطقة الميناء، مسلخ بني ياس، مسلخ الشهامة، ويقع في منطقة الشهامة القديمة، ومسلخ الوثبة، ويقع على طريق العين (الشاحنات) في منطقة الوثبة.

وحرصاً على راحة الصائمين وإسعادهم اعتمدت البلدية دواماً مرناً لمسالخها لتلبية احتياجات الجمهور بكل يسر وسهولة، حيث يمتد دوام المسالخ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، طيلة أيام الأسبوع، وخلال جميع أيام شهر رمضان المبارك، بهدف تلبية احتياجات الجمهور والطلب المتزايد على الذبائح خلال الشهر الكريم.

كما استحدثت المسالخ وردية عمل ثالثة (ليلية) في كلٍ من مسلخ أبوظبي للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة طوال أيام الشهر الكريم للتخفيف على الصائمين، وتجنيبهم الزحام، وزيادة وقت تقديم الخدمات في المسالخ، بما يخدم كافة شرائح المجتمع، ويكون دوام هذه الوردية من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة 1.30 بعد منتصف الليل.

وأكدت أن رسوم الذبح لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 15 درهماً للضأن والماعز، و40 درهماً للعجول والحيران، و60 درهماً للأبقار والجمال، وتشمل هذه الأسعار تقطيع ذبيحة الضأن والماعز إلى أربع قطع، أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 - 8 قطع، حسب رغبة المتعامل، وهناك رسم 10 دراهم للتقطيع الخاص بخصوص الضأن والماعز، و60 درهماً لتقطيع العجول والحيران، و100 درهم للأبقار والجمال الكبيرة (وزن القطعة لا يقل عن كيلو جرام واحد).

وأشارت البلدية إلى أنه يمكن الحصول على الذبائح مع خدمة التوصيل إلى المنازل من خلال تطبيق (ذبيحتي) المتوفر على متجر أبل ومتجر جوجل، والذي يوفر هذه الخدمة مع خيارات عديدة في أنواع المواشي وطريقة التقطيع، مع توفير حافظات مخصصة لحفظ اللحوم محتوية على الثلج لنقل اللحوم إلى أماكن بعيدة.

ونوهت البلدية، بأنها قامت برفع جاهزية العمل لجميع القصّابين وعمال النظافة والصيانة في جميع المسالخ، من خلال زيادة أعدادهم، وتوعيتهم على إجراءات العمل خلال الشهر الفضيل .

إجراءات صحية

على صعيد إجراءات السلامة والصحة العامة المتبعة في تجهيز المواشي للمستهلكين، أكدت البلدية أن مسالخها تتخذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، وتطبيق كافة إجراءات الأمن الحيوي، حيث يتم رش كافة المواشي الواردة إلى أسواق البيع ضد الطفيليات الخارجية وناقلات الأمراض وخاصة الأمراض المشتركة منها من خلال أجهزة خاصة لرش المواشي ضد الطفيليات الخارجية، كما يتم إجراء الفحص البيطري بشكل دقيق وعلمي على جميع المواشي الواردة إلى أسواق المواشي .