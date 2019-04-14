إطلاق «مجلس المعاشات المتنقل» لتعزيز التوعية التأمينية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، «مجلس المعاشات المتنقل» في خطوة تستهدف الوصول بالتوعية التأمينية إلى كافة الشرائح المجتمعية، وتعزيز دور الهيئة في خدمة فئات المجتمع المشمولة بالقانون ومناقشة القضايا والمقترحات التي تخدم أطراف العلاقة التأمينية.

كما يهدف المجلس إلى نشر الأفكار التي تعزز من الترابط والتكافل المجتمعي، وترسيخ مشاركة المتقاعدين في كافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والمساهمة في نقل وتبادل الخبرات بين الأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة، حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع كافة الشرائح المشمولة بالقانون من مشتركين ومتقاعدين ومستحقين وجهات عمل، من أجل تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تحقق جهود الطرفين في بناء علاقة تأمينية أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الهيئة ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها للوفاء بكافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين من أجل ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم حاضراً ومستقبلاً.

وأوضح أن فكرة مجلس المعاشات المتنقل تقوم على مشاركة الهيئة في المجالس التي تنظم من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية في مختلف إمارات الدولة، بهدف فتح نافذة جديدة تعزز من فرص التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وشرح وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، والاستماع إلى كافة المقترحات من أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين، ووضع المقترحات التي من الممكن تطبيقها موضع التنفيذ.

وتوقع أن تساهم هذه الخطوة في منح الهيئة تصوراً عاماً عما يمكن تطويره من خدمات أو أفكار أو مبادرات يتم إدراجها في خطط الهيئة المستقبلية، ووضع المخصصات التي تساعد في تحولها من مجرد أفكار إلى مشاريع، مؤكداً أن الهيئة منفتحة على كل الأفكار التي تسهم في تحقيق الرضا والسعادة لكافة الفئات المشمولة بالقانون.

وأضاف الهاملي، أن الهيئة كما هي معنية بتعزيز جودة الحياة بالنسبة لكافة الفئات المشمولة بالقانون، تؤمن أن المسؤولية المشتركة بينها وبين كافة هذه الفئات هو الضمان الذي يعزز من المكتسبات العامة والخاصة لكل طرف، مشيراً إلى أن الوصول إلى الغاية من التأمين تفرض الإلمام بما يترتب على الجميع عند الاشتراك فيه من حقوق وواجبات، بحيث يتمكن كل طرف من تلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات.

وعقدت الهيئة أول مجلس في إمارة رأس الخيمة، بأحد المقاهي الشعبية، حيث تواجد ممثلون عن الهيئة واستمعوا وناقشوا على مدار 3 ساعات بعض القضايا التي تخص المؤمن عليهم والمتقاعدين الذين أبدوا بدورهم ترحيبهم بهذه الخطوة ووصفوها بأنها تعزز وتقوي علاقة الهيئة بشركائها.