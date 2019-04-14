تمرين لحريق وهمي بمركز فحص المركبات في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تمريناً لحادث حريق وهمي في مركز الفحص الفني للمركبات التابع لشركة أدنوك للتوزيع في البطين بمنطقة العين، ضمن جهود رفع الجاهزية .

وكان سيناريو التمرين بدأ بإبلاغ مركز القيادة والتحكم في المديرية باندلاع حريق وهمي في مركبة أحد موظفي «إدارة المرور والترخيص والمركبات» في المواقف المخصصة لهم وامتداده إلى المركبة المجاورة، ولاحظ أحد فنيي الفحص الفني تصاعد دخان من المركبة وسارع بإبلاغ ضابط الإدارة وعلى الفور تحركت مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ وتم إخماده باستخدام المعدات الحديثة والمتطورة، ونتج عن فرضية الحادث إصابة البعض بحروق وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.