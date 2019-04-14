2000 مواطن يتعرفون على «أسباب الرزق» في ملتقى راشد بن محمد الشتوي

المصدر: دبي - البيان

ألقى فضيلة الشيخ عثمان الخميس من دولة الكويت الشقيقة في ختام ملتقى راشد بن محمد الشتوي محاضرة بعنوان «وفي السماء رزقكم وما توعدون» حضرها ألفان من المواطنين من الرجال والنساء وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار.

وفي مقدمة محاضرته بعث الداعية الكويتي عثمان الخميس رسالة حب لشعب الإمارات، من ملتقى راشد بن محمد الشتوي، ثم دعا للمغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد أن يرحمه ويغفر له ولوالديه وأن يسكنه فسيح جناته، وشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على دورها التوعوي للمسلمين وغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق الخميس لمسألة الرزق موضحاً بأنها مسألة محسومة عند الله عز وجل ولا يجب أن يعطي الإنسان هذا الموضوع أكثر من همه، وكما قال الله في كتابه الحكيم (وفي السماء رزقكم وما توعدون)، فلا تقلق أيها المسلم فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، منوهاً بأن الرزق أيضاً يحتاج للسعي والجهد لكي تحصل عليه (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) فالسعي هو استجابة لأمر الله، وبين المحاضر أن من أسباب الرزق الدعاء والعمل الصالح، والتوكل على الله، والشكر لله، مستشهداً بالحديث الشريف حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك...) لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السرقة لا تجلب الرزق وأن الذكاء أيضاً لا يجلب الرزق، ومن اعتقد ذلك فهو مخطئ.

كما عقد الملتقى فعالية كبيرة للمسلمين الجدد مساء الجمعة الماضية أقيمت في مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية بالمزهر تناولت عدداً من المحاضرات القيمة باللغة الإنجليزية لتوعية وتثقيف المسلمين الجدد.