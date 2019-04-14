افتتاح سوق مصفوت للأسماك في عجمان قريباً

المصدر: عجمان - وام

أكد أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان التعاونية للصيادين أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الأخيرة لافتتاح سوق مصفوت للأسماك قريباً.

وقال إن هذا الصرح الجديد تم تنفيذه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح أحمد إبراهيم الغملاسي أن مساحة سوق مصفوت للأسماك تبلغ 1224 متراً مربعاً وارتفاعه 7.85 أمتار ويضم 17 محلاً تجارياً سيتم فتح باب التقدم لتأجيرها من قبل الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة في مزاد علني.

وأضاف الغملاسي أن الهدف من إنشاء سوق مصفوت للأسماك تلبية رغبات الجمهور لتوفير منفذ بيع للأسماك الطازجة وإتاحة فرص استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال لتحقيق التوازن بما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.