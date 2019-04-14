اختتام مخيم الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

اختتم مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب أمس أعمال مخيم الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في مقر مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة، بمشاركة 40 شاباً.

وأكد سلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة بالفجيرة حرص الوزارة الدائم على إشراك الشباب في مختلف الدورات والأنشطة التي تدعم ابتكاراتهم، وتنمي أفكارهم وتوفر لهم كل المعلومات والمعارف التي يحتاجونها ليصبحوا رواداً قادرين على الانخراط بقوة في سوق العمل وعالم التكنولوجيا والعصر الرقمي.

من جانبها أشارت فاطمة الحراصي المنسق الإعلامي إلى تخريج 40 رائد أعمال قادراً على بدء مشروعه الخاص بالطريقة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبداية مشوار كل شاب في مجال التجارة أو العمل الحر بحد ذاته.