شهادة تقدير لدائرة الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلمت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، شهادة تقدير من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، تكريماً لها لالتزامها بتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ولتحقيقها أكثر من 85% في عدة مؤشرات أداء رئيسية.

جاء هذا ضمن فعاليات الملتقى السنوي للجهات الحكومية المخوّلة بمتابعة تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بمشاركة ممثلين عن كافة هذه الجهات. وتم خلال الملتقى أيضاً عرض نتائج خطة العمل السنوية في هذا المجال، إضافة إلى استعراض المستوى العام لتقدم الجهات المخولة في تطبيق متطلبات النظام خلال التسع سنوات الماضية، من عام 2009 وحتى عام 2018، من حيث تسمية الكيانات، واعتماد الأنظمة، وإغلاق تقارير الحوادث المهنية، ورفع تقارير الأداء، وتسجيل الممارسين في برنامج قدرات.

ويأتي نيل هذه الشهادة نتيجة التزام الدائرة بالتطبيق الفعال لمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية على مستوى الشركات العاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والحماية والحد من وقوع حوادث أثناء تأدية العمل. كما جاء التكريم نتيجة للتعاون المثمر والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الشركات المدرجة تحت قطاع الطاقة.