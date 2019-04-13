توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمالا تكون رعدية صباحا.

ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجيا في المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة تصل 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة على البحر مع السحب.

والخليج العربي يكون مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 23:12 والمد الثاني عند الساعة 08:27

والجزر الأول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

ويكون بحر عمان مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند الساعة 05:26

والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 00:00 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 29 22 80 40

دبي 28 24 85 45

الشارقة 28 21 80 35

عجمان 28 23 85 40

أم القيوين 72 20 80 40

رأس الخيمة 27 20 85 50

الفجيرة 32 23 85 35

العين 30 24 75 35

ليوا 30 22 80 25

الرويس 28 21 85 40

السلع 29 20 85 45

دلما 28 22 85 40

طنب الكبرى 26 23 90 50

طنب الصغرى 26 23 90 50

أبوموسى 27 23 90 55