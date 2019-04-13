بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت الإمارات اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين ومدينة العين.

و شهدت أم القيوين أمطاراً غزيرة خصوصاً منطقة فلج المعلا ما أدى إلى إغلاق جزء من شارع الشريعة في فلج المعلا بسبب انهيار أجزاء كبيرة من الطريق، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل على فلج المعلا.