بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الإمارات

شهدت الإمارات اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين ومدينة العين.
و شهدت أم القيوين أمطاراً غزيرة خصوصاً منطقة فلج المعلا ما أدى إلى إغلاق جزء من شارع الشريعة في فلج المعلا بسبب انهيار أجزاء كبيرة من الطريق، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل على فلج المعلا.
جريان أودية #جبل_جيس بعد هطول أمطار غزيرة على #رأس_الخيمة#أمطار_الخير #أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير- ابراهيم صادق#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gsWh81Qbfk
أمطار غزيرة على المرموم في #دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
#أمطار_الخير
#أمطار_الإمارات
تصوير- سالم خميس
#صحيفة_ذكية
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1zBSq8peDV
الأمطار تجري شلالات #جبل_جيس في #رأس_الخيمة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير ابراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oP9sRNNRIb
#أمطار_الخير على #رأس_الخيمة#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير- إبراهيم صادق#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RX727ACdZi
بالفيديو.. هطول #أمطار_الخير على #الإماراتhttps://t.co/bxH1mvSZJC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
تصوير- زيشان أحمد#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8zM2HlaOmw
هطول #أمطار_الخير على مدينة #العين تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 13, 2019
#أمطار_الإمارات#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LJ1nOD1Aro
هطول #أمطار_الخير على منطقة مشيرف في #عجمان— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ أبريل ٢٠١٩
https://t.co/bxH1mvSZJC
#أمطار_الإمارات
تصوير- يونس يونس
#صحيفة_ذكية
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iLNNRsdG4t
هطول أمطار غزيرة على #أم_القيوين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ أبريل ٢٠١٩
https://t.co/bxH1mvSZJC
#أمطار_الخير
#أمطار_الإمارات
#صحيفة_ذكية
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mzFPDOImVh