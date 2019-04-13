أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي والفجيرة - عائشة الكعبي ومصطفى خليفة

هطلت أمس أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية، صاحبها برق ورعد شديدان، ورياح باردة انخفضت على إثرها درجات الحرارة.

واستمر هطول الأمطار قرابة 4 ساعات بصورة متقطعة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية في المنخفضات الجبلية.



وشهدت الطرق الداخلية والخارجية لإمارة الفجيرة ومدن الشرقية ازدحاماً ملحوظاً بسبب هطول الأمطار وتجمعها نسبياً على بعض الطرقات، حيث قامت دوريات الشرطة بمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة، وباشرت فرق الطوارئ في بلدية الفجيرة وبلديات الساحل الشرقي أعمالها لسحب المياه من مناطق تجمعها، في الميادين والأحياء السكنية والشوارع والدوارات.



كما تساقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالدولة منها وادي الحلو ووادي مي وكلباء وخورفكان وطريق الذيد في الشارقة وكانت خفيفة ومتوسطة على رأس الخيمة وحتا في دبي وفلج المعلا في أم القيوين وعلى منطقة الرحبة في أبوظبي والعين ومناطق متفرقة.

أرصاد



وتشتد حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة تكون رعدية أحياناً ويصاحبها سقوط البرد، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 70 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة مع وجود السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.



واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار رعدية أحياناً على بعض المناطق خاصة ليلاً، وظلت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر ظل متوسطاً إلى مضطرب الموج ليلاً مع السحب في الخليج العربي.



ومن المتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية صباحاً، وتقل كميات السحب تدريجياً في المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.