مسؤول في الخارجية الألمانية يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد السفير فيليب أكرمان المدير العام لإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده ووصفها بأنها استراتيجية.

وقال أكرمان في حوار مع صحيفة «ذا ناشيونال» الصادرة في أبوظبي إن علاقات البلدين تعدت مرحلة العلاقات التجارية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي حول القضايا الدولية، مؤكداً في هذا الشأن أن الإمارات تعد الدولة العربية الوحيدة التي وصلت علاقات ألمانيا معها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف أن الإمارات - التي تعمل بها أكثر من 900 شركة ألمانية - تعتبر أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الشراكة بين الدولتين ليست فقط على المستوى التجاري وإنما تشمل أيضاً قضايا أخرى مثل الاستدامة والطاقة المتجددة ومجال التسامح وغيرها الكثير من المجالات.

زيارة

وكان المسؤول الألماني قد اختتم أول من أمس زيارة للدولة التقى خلالها على مدى يومين عدداً من المسؤولين.

ولأكرمان تاريخ ممتد من العمل في أبوظبي فقد كان يمثل نقطة التواصل بين الدولتين حول مشاريع تنموية في أفغانستان من بينها إعادة ترميم مدرسة في منطقة قندوز بأفغانستان يتم من خلالها تدريس اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي إلى جانب قيم نبذ التعصب وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات.

وقال أكرمان: «عندما قمنا بترميم تلك المدرسة أدركنا بالفعل الدور الذي تقوم به الإمارات في هذا الجزء من العالم»، معرباً عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ستبلغ مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

ونوه بأن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة استقبل بحفاوة مرتين في ألمانيا خلال زيارتين متتاليتين جرت خلالهما مباحثات مثمرة بين الدولتين.

وحول الموقف في اليمن قال المسؤول الألماني: «موقفنا يتمثل في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سلمي»، لافتاً إلى أن الحوثيين طرف في اتفاقية ستوكهولم وأن ثمة ضرورة ماسة لتنفيذها.

وأكد أن تنفيذ اتفاقية استوكهولم أمر حيوي، مشيراً إلى أن التحالف العربي أظهر إرادة ورغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاقية الأمر الذي لم يقابله الحوثيون بالإرادة نفسها.

مساعدات

أشاد المسؤول الألماني بالحجم الكبير للمساعدات الإماراتية المقدمة لليمن، مشيراً إلى أن ألمانيا تشارك في عملية التنمية في اليمن منذ عقود.

وأعرب عن قلق بلاده الكبير من سلوك إيران في اليمن وقال في هذا الشأن: «نحن وشركاؤنا الأوروبيون نتفق معاً على أن موقف إيران يمثل مصدر قلق كبيراً بسبب ما تقوم به من أفعال في المنطقة»، مؤكداً أن المخاوف بشأن الدور الإيراني لا تقتصر على اليمن فقط.