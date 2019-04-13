«كهرباء دبي» تضيف المحادثة الصوتية الفورية إلى «رماس» عبر تطبيقها الذكي

المصدر: دبي- وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إضافة خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية إلى موظفها الافتراضي «رماس» عبر تطبيقها الذكي، حيث يمكن توجيه السؤال الشفهي إلى «رماس» للحصول على الإجابة بشكل فوري.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تسعى دائماً إلى إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية تعتمد على أنظمة متطورة لتوفير تجربة حكومية فريدة تسهم في تحقيق سعادتهم عبر توظيف أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي تجسيداً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ومبادرة «دبي 10X»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والتميز في الخدمات.

وأضاف أن الخاصية الجديدة لإضافة المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية إلى «رماس» موظف الهيئة الافتراضي تأتي ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمية مستدامة ومبتكرة.

خصائص

وأشار المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن «رمّاس» أجاب عما يزيد على مليوني استفسار من خلال القنوات المختلفة منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017، منوهاً بأن المرحلة الثانية من الخدمة التي أطلقتها الهيئة في شهر أغسطس الماضي تضمنت عدداً من الخصائص المطورة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها وإضافة المزيد من المعلومات إلى قاعدة بياناتها.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الخدمة تتكامل مع أنظمة الهيئة للمساعدة في تنفيذ العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها وتتبع حالة طلب تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين وتتبع حالة الطلبات إلى جانب الاستفسار حول الوظائف.

موظف افتراضي

تعد خدمة «رماس» بمثابة موظف افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتوافر على مدار الساعة عبر التطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعلى موقع الهيئة الإلكتروني وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم» والروبوتات.