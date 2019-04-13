شرطة أبوظبي تناقش «النقاط المرورية» بمجلس المشرف

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، الجهود المبذولة لتعزيز السلامة وحماية السائقين من مخالفات «النقاط المرورية»، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي.

وحضر الجلسة سيف علي القبيسي - مدير إدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، والعقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم أحمد جمعة الخييلي رئيس قسم النقاط المرورية وعدد من المواطنين.

وتحدث العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية عن «البرنامج التعريفي للنقاط المرورية»، لافتاً إلى جهود شرطة أبوظبي وأولوياتها الاستراتيجية، والتي من بينها جعل الطرق أكثر أماناً من خلال نشر الثقافة المرورية.

وأكد المحاضر المقدم أحمد جمعة الخييلي رئيس قسم النقاط المرورية بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الثقة لدى المجتمع، وتوعية السائقين والراغبين في تخفيض نقاطهم المرورية. واختتمت الجلسة بتكريم مجلس المشرف ممثلاً بمدير إدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي.