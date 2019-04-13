الإمارات وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات الحكومية

المصدر: طشقند ـ البيان

استقبل شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي د. أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان ضمن الزيارة الرسمية لوفد حكومة دولة الإمارات إلى أوزبكستان في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي.

ورحب الرئيس الأوزبكي بوفد دولة الإمارات، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والتعاون والشراكة المثمرة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات مثلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً قائماً على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحديث وتطوير تجارب العمل الحكومي، لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات.

وقال محمد القرقاوي: إن زيارة وفد دولة الإمارات إلى أوزبكستان تبنى على مخرجات زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى دولة الإمارات مؤخراً، التي شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع قيادة دولة الإمارات، ركزت على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحديث وتطوير العمل الحكومي ومشاركة المعارف والتجارب الناجحة في هذا المجال بين البلدين.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن اللقاء مع الرئيس الأوزبكي تناول جوانب الشراكة في تحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، وتطرق إلى التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في نقل العمل الحكومي إلى أبعاد جديدة ومستويات متقدمة تركز على تطوير الخدمات والبرامج والسياسات وبناء الكوادر بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.