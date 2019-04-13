أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

المصدر: وام

ناشد "المركز الوطني للأرصاد" مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور والابتعاد عن المجاري المائية وأماكن تجمع مياه الأمطار نظراً لتشكل السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا.

وتوقع المركز - في بيان له - رياحا نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها 55 كم/ ساعة أحيانا، وذلك من الساعة الواحدة من صباح البوم "السبت" وحتى الساعة الواحدة من صباح غد "الأحد".

كما ناشد المركز مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان أخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابهما لتكون السحب الركامية والتي تكون رعدية ممطرة أحيانا ومصحوبة برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة.