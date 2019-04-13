شرطة رأس الخيمة تعزز الثقافة المرورية لموظفي شركة جلفار الدوائية

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

نفذ فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة محاضرة تثقيفية حول السلامة المرورية لموظفي شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» البالغ عددهم نحو 100 موظف من فئة الإداريين والفنيين والمهندسين والعمالة المساندة في المصنع.

تضمنت المحاضرة التي قدمها الملازم أول صالح الشحي من فريق التوعية المروري بالإدارة، على العديد من النقاط المهمة للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من مخاطر الطريق والحد من الحوادث المرورية، وقد أكد بأن إدارة المرور والدوريات تعمل دائماً على تأمين مختلف الطرق والمناطق الحيوية على مستوى الإمارة خاصة في ساعات الذروة، حيث تشارك في عملية تسهيل حركة السير وتنمية الثقافة المرورية لدى كافة شرائح المجتمع وتعزيز وعيهم بالقوانين المرورية التي تهدف للحد من الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.