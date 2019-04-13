المري يتفقد آلية تقييم أعمال المشاركين بجائزة القائد العام 2019

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، آلية تقييم أعمال المشاركين في جائزة القائد العام 2019، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي.

واستمع اللواء المري إلى شرح مُفصل عن مجريات التقييم في الجائزة التي تشمل فئات «التميز الوظيفي والإداري والمؤسسي»، وتعتمد في عملية التقييم على فئات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي وفئات جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، والتي تعتمد معايير تقييم القدرات من خلال الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير، بالإضافة إلى تقييم النتائج التي ترتكز على تطوير الأداء وتحقيق الموقع الريادي. كما واطلع على مهام القائمين بأعمال تقييم الجائزة، وسير عملية التقييم في مختلف مراحلها، مثنياً في الوقت ذاته على جهود الإدارة العامة للتميز والريادة في إحداث نقلة نوعية في مجال تقييم جائزة القائد العام خلال السنتين الحالية والماضية، وصولاً إلى عملية التقييم الاحترافي من قبل مُقيمين متخصصين.

والجدير ذكره، أن «فئات التميز الإداري» في جائزة القائد العام استحدثت فئات جديدة من بينها أفضل خدمة في مجال المقارنة المعيارية، فئة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث فئات ضمن «الفئة الوظيفية»، منها التميز العلمي والطالب المُبتعث. كما وتتضمن الجائزة فئات جديدة كجائزة الأم المثالية، والموظف المُبتكر، ومأمور العمليات المتميز، وتحديد فئات تكريم خاصة لأوسمة القائد العام لشرطة دبي لفئة السائق المثالي والجندي المجهول، وفئة العمال والمهنيين والمتميزين.