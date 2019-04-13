اختتام فعاليات «أجيال التسامح» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» تحت شعار «أجيال التسامح»، بمشاركة 265 من أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين والمتقاعدين، الذين تراوحت أعمارهم بين 7 و 14 سنة، وذلك في مدرسة النخبة بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وفي مدرسة ليوا الدولية بفلج هزاع في مدينة العين.

وركز البرنامج الذي نظمته إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات على تعريف الأجيال بالتسامح كقيمة اجتماعية ونهج وطني تتميز به دولة الإمارات، في اهتمامها بعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية كنهج أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكرّسته القيادة الرشيدة في مبادراتها وخطط عملها المختلفة.

واهتمت الفعاليات بإكساب المشاركين خبرات ومعارف ومهارات متنوعة، تجمع بين العلوم والرياضة والفنون مثل الحرف اليدوية وفن التصوير، إلى جانب الرحلات الخارجية والفعاليات الرياضية مثل الرماية والغوص والسباحة وركوب الخيل، وكرة القدم، والسلة والكاراتيه والجمباز، وشارك عدد من أعضاء «كلنا شرطة» في تحفيز الأبناء المشاركين في البرنامج على ممارسة الهوايات والأنشطة المفيدة.