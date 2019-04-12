استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة تكون رعدية أحياناً ويصاحبها سقوط البرد، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مع نشاط السحب وتكون للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة ، تصل 70 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر مع السحب.

الخليج العربي: مضطرب الى شديد الاضطراب خاصة مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:30 والمد الثاني عند الساعة 06:35 أما الجزر الأول فعند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:16 .

وفيما يخص بحر عمان مضطرب الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:50 والمد الثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 09:36 والجزر الثاني عند الساعة 22:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 30 23 70 35

دبي 31 25 70 30

الشارقة 32 22 75 30

عجمان 31 23 75 35

أم القيوين 32 22 85 45

رأس الخيمة 29 24 85 45

الفجيرة 30 24 80 40

العين 32 24 60 30

ليوا 31 21 70 25

الرويس 28 21 80 40

السلع 29 22 80 35

دلما 28 21 85 40

طنب الكبرى 27 21 80 45

طنب الصغرى 27 21 80 45

أبو موسى 27 23 85 50