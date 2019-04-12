هطول أمطار الخير على الفجيرة

المصدر:
  • الفجيرة - عائشة الكعبي
التاريخ:

 شهدت مناطق عدة في الفجيرة ومدن الشرقية هطول أمطار غزيرة ومتوسطة اليوم صاحبها برق ورعد ورياح باردة انخفضت على اثرها درجات الحرارة، و أدت إلى جريان الأودية والسهول.
 

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