هطول أمطار الخير على الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت مناطق عدة في الفجيرة ومدن الشرقية هطول أمطار غزيرة ومتوسطة اليوم صاحبها برق ورعد ورياح باردة انخفضت على اثرها درجات الحرارة، و أدت إلى جريان الأودية والسهول.



مناطق #الفجيرة ومدن الشرقية تشهد أمطاراً غزيرة صاحبها برق ورعد ورياح باردة انخفضت على إثرها درجات الحرارة. #امطار_الخير #صحيفة_ذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wp5LglLF3r — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ أبريل ٢٠١٩