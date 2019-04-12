شهدت مناطق عدة في الفجيرة ومدن الشرقية هطول أمطار غزيرة ومتوسطة اليوم صاحبها برق ورعد ورياح باردة انخفضت على اثرها درجات الحرارة، و أدت إلى جريان الأودية والسهول.
هطول #أمطار_الخير على #الفجيرة وجريان الأودية— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ أبريل ٢٠١٩
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#صحيفة_ذكية
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tY1mNZaHf0
مناطق #الفجيرة ومدن الشرقية تشهد أمطاراً غزيرة صاحبها برق ورعد ورياح باردة انخفضت على إثرها درجات الحرارة. #امطار_الخير #صحيفة_ذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wp5LglLF3r— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ أبريل ٢٠١٩