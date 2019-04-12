وفاة آسيوية دهساً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفيت شابة آسيوية في العقد الثاني من العمر متأثرة بجراحها البليغة إثر حادث دهس تعرضت له مساء أمس من قبل مركبة يقودها مواطن في العقد الثاني من عمره على أحد الطرق الداخلية بالامارة حسب ما صرح به العقيد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة .

وتفصيلاً ، قال النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث انه ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة عند تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء أمس يفيد بتعرض شابة آسيوية إلى حادث دهس، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والجهات المختصة إلى موقع البلاغ ، وتبين عند التحقيقات المبدئية بأن الشابة الآسيوية كانت في حالة جري من طريق داخلي ترابي ودخلت في الطريق العام، حيث كانت مركبة بقيادة المواطن في حالة تحرك وبدون انتباه تم الاصطدام بها مما أدى إلى وفاتها ، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها إلى ذويها ، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .



ودعا النقيب حمد الشحي جميع المشاة إلى ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع وخاصة أثناء الفترة المسائية أو الليل لتدني مستوى الرؤية، ويجب التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور، كما دعا سائقي المركبات إلى الانتباه لمفاجآت الطريق، لتفادي حوادث الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مناطق الإمارة المختلفة، والالتزام بالسرعة المحددة.