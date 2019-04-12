أمطار متوقعة على مناطق الدولة غداً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل حالة عدم الاستقرار الجوي إلى ذروتها يوم «السبت»، ونهار «الأحد» المقبلين، حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، تكون رعدية أحياناً، ويصاحبها سقوط البرد، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وقد تصل سرعتها إلى 70 كلم/‏‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع وجود السحب الركامية، وتستمر الحالة حتى مساء الأحد المقبل، حيث تقل كميات السحب تدريجياً في المساء والليل.

ومع استمرار تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتدفق السحب الركامية يوم أمس، استمرت الأجواء الغائمة والممطرة على أغلب المناطق، مصحوبة برياح نشطة وقوية، بلغت سرعتها إلى 50 كلم/‏‏س، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في اليابسة، كما أدت إلى اضطراب البحر، وارتفاع الموج في الخليج العربي.

وسقطت أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة في كل من: المدام في الشارقة، والجميرا في دبي، وطريق أبوظبي ـ دبي، وطريق العجبان باتجاه سويحان. كما سقطت أمطار متوسط أمس على مدينة خليفة ومدينة شخبوط والشوامخ والسمحة، وعلى مناطق متفرقة في أبوظبي والشارقة، وفي منطقة الظفرة، سقطت أمطار متوسطة على أبو الأبيض ودلما وحبشان وطريق المرفأ والرويس وغيرها.

منخفض

تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، يؤدي إلى سقوط أمطار على فترات.