«الداخلية» تستقبل دفعة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مدارس الشرطة «الفوعة» بقطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الذين تلقوا تدريبهم الأساسي في القوات المسلحة، كما استقبلت أكاديمية شرطة دبي ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة مجندي الخدمة الوطنية (الدفعة الحادية عشرة) على مستوى الدولة.

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وقال اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة الاتحادية لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في وزارة الداخلية: إن اللجنة تحرص على تدريب المجندين وفق منظومة تدريبية متطورة تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة مجندي الدفعة والإشراف على توزيعهم بمختلف الوحدات الشرطية، وعلى عملية تدريبهم، مؤكداً أهمية الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية، ودورها الرئيسي في بناء وترسيخ قيم الولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوس المجندين وتعزيز قدراتهم العسكرية، مدى انتمائهم وولائهم لوطنهم.

وأوضح أن برنامج تدريب الدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية في وزارة الداخلية هو برنامج تخصصي، في مرحلته الأولى يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، يليه برنامج من الدورات التخصصية.