تخريج الدفعة 3 من منتسبي الخدمة الوطنية في برنامج المهارات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية، والنقيب طيار الشيخ محمد بن سرور آل نهيان، الاحتفال الذي أقيم بنادي وفندق ضباط القوات المسلحة بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين في برنامج «المهارات الإلكترونية»، بالتعاون مع مركز الخبرات في بوليتكنك أبوظبي - التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

ويأتي البرنامج التدريبي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية، وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

بيانات

وشهد الحضور نتاج التدريب المكثف في أمن المعلومات والشبكات وقواعد البيانات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاريع التخرج التي قدمها المجندون وتضمنت مختلف الأنظمة الذكية والبرامج المتعلقة بالتحكم الآلي.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بمستوى الخريجين نتيجة للمنهاج المتميز الذي نفذه مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي، وهو الأمر الذي منح مجندي الخدمة الوطنية الكثير من الخبرات والمهارات المتخصصة في المجال التقني والفني، بما يسهم في تخريج الكفاءات الوطنية في مجال التقنية المتميزة.

وتبنّت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلةً بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وضع برنامج تدريبي مشترك مع مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي يركز على مخرجات تعليمية ومهارات إلكترونية، تسهم في رفع الوعي الأمني التقني لدى شريحة مهمة في المجتمع موائمة مع خطة أبوظبي 2030، في خطوة لتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، من خلال تعاون استراتيجي بناء يحدث للمرة الأولى في هذا المجال على أيدي منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

وقد تم وضع فريق متخصص في هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي، قام بتدريب المجندين من الخدمة الوطنية على المهارات الإلكترونية وبتقييم مستمر يومي وأسبوعي وباكورة هذا العمل الدؤوب كان 8 مشاريع تخرج.

وأتم الطلبة المجندون متطلبات البرنامج، متسلحين بقوة العلم.

تقدير

أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن تقديره للقائمين على البرنامج وهيئة التدريس على المجهود الكبير والتفاني في العمل الذين أسهموا في إنجاحه.