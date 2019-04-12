الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 161 لـ «الفاو»

المصدر: روما - وام

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 161 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي بدأت يوم 8 أبريل وتختتم اليوم في مقر المنظمة بروما، بمشاركة أحمد الملا نائب رئيس البعثة الإماراتية لدى إيطاليا.

وشملت أعمال الدورة عرض المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2023 - من الهند وجورجيا والصين وفرنسا - لبرامجهم الانتخابية وما يعتزمون تحقيقه في سبيل تطوير عمل المنظمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة الأمم المتحدة 2030، كما أجابوا عن أسئلة الوفود المشاركة فيما يخص أبرز التحديات المستقبلية وسُبُل تجاوزها.

وعلى هامش اجتماعات الدورة، التقى معالي الزيودي بغراتسيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة، لبحث التعاون المشترك ومستجدات المشاريع القائمة والخطط المستقبلية فيما يتعلق بسلامة الأغذية التي تشكل عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي خاصة في دولة الإمارات، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استدامة قطاعات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والمياه ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية باستخدام الطائرات المسيّرة بدون طيار.

وأكد الجانبان، أهمية المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأبوظبي، في تكامل الجهود وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة النظم البيئية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، من أجل تحقيق منظومة الاقتصاد الأخضر.

وشملت أجندة معالي الدكتور الزيودي لقاء مع لوكا سابّاتوتشي مدير عام الموارد والابتكار لدى وزارة الخارجية الإيطالية. حيث تناول الاجتماع فرص التعاون المتبادل بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واجتمع معالي الدكتور الزيودي مع ديدييه غيوم وزير الزراعة والغذاء الفرنسي، لبحث القضايا ذات الأهمية خاصة فيما يتعلق بمستقبل المنظمة وبرنامج المرشحة الفرنسية كاترين جيسلان لانييل، الخبيرة في الأنظمة الزراعية والغذائية.

كما التقى معاليه محمد الغامدي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الفاو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبُل التعاون الثنائي لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة.