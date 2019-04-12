وفد وزارة الدفاع يزور معرض البحر الأدرياتيكي للدفاع والفضاء في كرواتيا

المصدر: اسبلت (كرواتيا)- وام

شارك وفد وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، في الدورة الخامسة من معرض البحر الأدرياتيكي للدفاع والفضاء 2019 في مدينة اسبلت في جمهورية كرواتيا.

حضر الوفد فعاليات حفل افتتاح المعرض الذي تم افتتاحه من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دامير كريستيفيتش.

وقام اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي والوفد المرافق بجولة في المعرض، الذي تستضيفه مدينة اسبلت الكرواتية، وشملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الكرواتية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية.

وشارك الوفد في عرض الافتتاح الحي، وأكد أن المشاركة في المعارض العالمية لها أهمية في تعزيز التعاون المشترك وإبراز الصناعات الدفاعية الوطنية والمعارض التي تحتضنها الدولة على الخارطة العالمية.

والتقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي كلاً على حدة مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دامير كريستيفيتش، ووزير الدولة لشؤون الدفاع زراكو جاكوب حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الوفد تحيات معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي الفلاسي لهم، كما التقى جاتسن ويب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وتم مناقشة مشاركة الشركات الكرواتية في المعارض التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها معرض دبي للطيران المزمع إقامته في نوفمبر 2019.

كما شارك الوفد في حفل الاستقبال الرسمي الذي تم على هامش المعرض تحت رعاية وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكرواتي والتقى رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بدلفين لورانزينا وزير الدفاع الفلبيني وتباحثا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى الوفد مع عدد من الوفود المشاركة من الدول الصديقة والشقيقة.