«وطني الإمارات» تشارك في المنتدى العربي للتنمية المجتمعية بالمغرب

المصدر: دبي - وام

أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات حرص المؤسسة الدائم على مشاركتها وتواجدها المستمر في المؤتمرات الخارجية العربية والدولية بما ينسجم ويتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة نحو التطوير ونقل تجارب العمل الميداني الخاص بالهوية الوطنية الإماراتية وممارسات المواطنة الصالحة.

وقد شاركت مؤسسة «وطني الإمارات» في النسخة الثانية من المنتدى العربي للتنمية المجتمعية الذي اختتم أعماله أمس في المملكة المغربية ونظمه المركز المغربي للتطوع والمواطنة تحت شعار «المجتمع المدني شريك رئيسي في التنمية».

وهدف المنتدى إلى طرح نموذج تنموي جديد في المنطقة العربية وإثراء التفكير العربي لتحقيق عدالة اجتماعية وإشراك الكفاءات الشبابية العربية لبناء نموذج تنموي حقيقي تنتفع به الأجيال القادمة.

وقدم محمد خليفة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق ورقة عمل عن «التجربة الميدانية لمؤسسة وطني الإمارات في ريادة المجتمع» عملت بشكل حثيث وعبر مسارات متنوعة على تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ دعائم الرؤية الموحدة لها بين شرائح المجتمع المختلفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة.

في الجانب الآخر ركزت مؤسسة وطني الإمارات على إنشاء قياديين من شباب الوطن عبر إقامة برنامج «سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020» والذي يهدف إلى تنمية تفكير المشاركين وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف والسلوكيات بالإضافة إلى تأهيلهم للقدرة على القيادة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة في شتى المجالات القيادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.

ويقوم برنامج «سفراء وطني الإمارات» بتطبيق منهج تجريبي للتعلم يتناول فيه السمات والطرق الرئيسية للنجاح بما في ذلك سبل التفاعل والتواصل والتحدي كما يساعد البرنامج المشاركين على تنمية مهارات العمل الجماعي وتمكينهم من تحمل المسؤولية وإبراز مهارات القيادة.