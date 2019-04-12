أطفال «دار زايد» يطلعون على مهام عمليات شرطة العين

المصدر: العين - البيان

اطلع أطفال دار زايد للرعاية الأسرية «التابعة لدائرة تنمية المجتمع أبوظبي»، والمشرفات على مهام عمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وآلية تلقي البلاغات، وأهم الأنظمة والبرامج المتطورة المستخدمة في العمل، وكيفية التعامل مع الأحداث.

والتقى الرائد أحمد محمد الصوافي مدير فرع تخطيط العمليات بمركز القيادة والتحكم في منطقة العين الوفد الزائر، وقدم شرحاً حول مهام المركز وجهوده في تلقي المكالمات والبلاغات على مدار الساعة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة في خدمة الجمهور وبعدة لغات.

وشاهد الأطفال والمشرفات فيلماً تعريفياً بجهود المركز وآلية العمل ودوره في مجال العمل الشرطي والأمني.