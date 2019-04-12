«كهرباء دبي» تعتمد «بريديكس» في المحطة (L1)

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي و«جي إي باور» عن إطلاق «تطبيق حلول بريديكس لإدارة أداء الأصول» في محطة توليد الكهرباء (L1) بقدرة 970 ميجاوات. ويمثل هذا المشروع المهم أول تحول رقمي في محطة للطاقة تقوم به شركة «جي إي باور» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشتمل التطبيق الجديد على مجموعة من الحلول البرمجية والخدمات المصممة خصيصا للمساعدة في تحسين أداء الأصول، حيث يمكنه ربط مصادر البيانات المختلفة، واستخدام التحليلات المتقدمة لتحويل البيانات إلى توصيات قابلة للتطبيق، ما يسهم في تعزيز التعاون وإدارة المعرفة في المؤسسات.

وتسهم تقنية بريديكس لإدارة أداء الأصول في خفض فترات التوقف غير المتوقعة، إلى جانب رفع التوافرية والاعتمادية لأن التطبيق ذاته يساعد في مراقبة الأصول والأنظمة المهمة، والعمل على حمايتها من أية تهديدات قد تطرأ.

وبالتالي، يعمل التطبيق أيضاً على تحسين إنتاجية العاملين من خلال تحديد أولويات الصيانة على أساس الأهمية والتكلفة، بدلاً من اتباع ممارسات الصيانة وفق جداول زمنية محددة، ما يعني تقليل حجم إصلاحات الطوارئ المكلِفة، وذلك عن طريق اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، ومن ثم تقليل فترات التوقف الطارئة. ويشار في هذا الصدد إلى أن التطبيق قد ساعد المتعاملين في مختلف أنحاء العالم على زيادة التوافرية بنسبة 5%، فضلاً عما يحمله من مزايا أخرى عديدة.

تحول رقمي

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن التحول الرقمي لأصولنا ومرافقنا يعتبر عنصرا رئيسا في خطتنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

ومن خلال علاقة التعاون التي تربطنا مع «جنرال إلكتريك»، عملنا على زيادة كفاءة هذه المحطة، بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات «البلوك تشين» و«إنترنت الأشياء» لدعم مبادرة «دبي 10×» التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال دعم البحوث والتطوير والابتكار لمستقبل الأجيال القادمة.

وقامت جنرال إلكتريك بإدخال هذا التطبيق على أكثر من 130 من الأصول في محطة الطاقة L1 في جبل علي بدبي، وستتولى مراقبتها بشكل مستمر لمدة عامين. وخلال هذه الفترة، ستوفر الشركة دورات تدريبية لموظفي الهيئة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم الذاتية لتشغيل التطبيق وتحليل البيانات وتطوير الأفكار.

اعتمادات

وقال سعدي عوينات، الرئيس التنفيذي - الطاقة الرقمية لشركة «جي إي باور» في إفريقيا والهند والشرق الأوسط: تأتي هيئة كهرباء ومياه دبي في طليعة المؤسسات العالمية التي تعتمد مبادرات الرقمنة والابتكار في قطاع الطاقة، ويشرفنا دعم رحلة التحول الرقمي في الهيئة.

لقد ساعدت منصتنا العديد من متعاملينا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأتاحت لهم فرص الاستفادة من قوة البيانات لتعزيز اعتمادية محطات توليد الكهرباء وتوافرها. وباعتبارها محطة توليد الكهرباء الرقمية الأولى في الإمارات العربية المتحدة، سيكون لدى المحطة L1 التابعة للهيئة بنية رقمية قوية لزيادة تحسين العمليات طوال دورة حياة هذه المنشأة.