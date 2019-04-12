تكريم مواطن من «كلنا شرطة» لإسعاده طفلة هندية

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي، مواطناً، عضواً في برنامج «كلنا شرطة»، لإسعاده طفلة هندية (3 سنوات)، ضمن فعالية مجتمعية استضافها مركز الوحدة مول بأبوظبي.

وبادر المواطن محمد صالح الخليفي، من تلقاء نفسه بحملها من والدها الذي حاول شقّ طريقه بين آلاف من المعجبين، لالتقاط صورة مع الممثل السينمائي «بادماشري بهارات ماموتي»، الذي حضر مع طاقم من مشاهير الفن للترويج لأحد الأفلام الهندية الذي يُعرض قريباً في دور السينما الإماراتية.

واستقبل العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي،محمد الخليفي، مشيداً بمبادرته التي كـرّست سمعة طيبة للمؤسسة في مجالات العمل الشرطي، كما أثنى على مواطنته الصالحة، وحثه على الاستمرار في أداء المهام المشرّفة.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة التي وثقتها العديد من عدسات الكاميرا في موقع الحدث، رواجاً إيجابياً مرموقاً لجهود شرطة أبوظبي في شتى الوسائل الإعلامية الهندية، داخل الدولة وخارجها.