«اقتصادية رأس الخيمة» تغلق 4 بقالات لبيع السجائر للمراهقين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن إغلاق 4 بقالات لمخالفتها قرارات القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن استيراد التبغ ومنتجاته وبيعه في الدولة بعد استيفاء شروط قياسية منها حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاماً.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، أن الدائرة عمدت إلى تنظيم جولات رقابية منتظمة على أسواق الإمارة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بهذا القانون، حيث وردت شكاوى إلى إدارة الرقابة والحماية التجارية بوجود بقالات في الإمارة تبيع «السيجارة» لمن هم دون 18 سنة، وقام مفتشو الدائرة بالتحقق من هذه الشكاوى، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وبناء عليه تم إغلاق (4) بقالات مخالفة حتى تاريخه لمنع الضرر البالغ الذي قد يلحق بصحة وسلامة الأطفال والمراهقين.

وحذر عليون، جميع المنشآت التجارية بعدم تجاوز القانون، مؤكداً تشديد الرقابة على أسواق الإمارة عبر الحملات الرقابية المفاجئة لرصد حالات تلاعب أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات والصحة العامة بين أفراد المجتمع.