«الطوارئ والأزمات» تعرف بأسس إدارة المخاطر في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ وام

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - متمثلة في المركز المحلي لإمارة أم القيوين - دورة إدارة وتقييم المخاطر الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة نحو 30 موظفاً، من منتسبي الهيئة وعدد من الجهات المحلية في الإمارة.

ركزت الدورة - التي قدمها محمد سالم العامري رئيس قسم الاستعداد والعمليات - على التعريف بمبادئ وأسس إدارة المخاطر، والتدريب على تطبيق قبل وأثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وتقييم إجراءات إدارة المخاطر والتعرف إلى طرق تحديد تأثير الأزمات المتوقعة على قطاعات الدولة المختلفة، بجانب تقييم خطط إدارة المخاطر وطرق وضع سجل المخاطر.

وكرم عبد الله علي المزروعي، مدير مركز أم القيوين المشاركين في الدورة، مشيداً باهتمامهم بكل ما يتعلق بإدارة تقييم المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات في رفع الاستعداد والجاهزية وبناء قدرات الكفاءات الوظيفية للعنصر البشري.