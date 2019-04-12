10 أنواع لتصاريح العمل تلبي احتياجات المنشآت

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تضمنت النشرة الدورية التي تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 أنواع من تصاريح العمل التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمنشآت.

وتضمنت النشرة تعريفاً بأنواع تصاريح العمل المختلفة والتي تجنب استخراجها المساءلة القانونية، منها تصريح عمل لبعض الوقت يتيح للمنشآت تعيين عمال من المسجلين لدى الوزارة وغيرهم من المقيمين على أرض الدولة والعاملين في القطاع الحكومي والطلبة من سن 18 عاماً وكذلك الإناث اللواتي في السن ذاته وعلى إقامة ذويهن وزوج وأبناء المواطنة وفق ضوابط وشروط معينة وذلك لتنفيذ أعمال لدى منشآت أخرى غير التي تستخدمهم في ذات الوقت بحيث تقل ساعات تنفيذ هذه الأعمال عن ساعات عمل نظرائهم العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة مع إمكانية الحصول على تصاريح أخرى للمدة ذاتها، وللمنشآت استقدام العامل من خارج الدولة وفقاً للشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين.

مهمة

وتصريح عمل مهمة، يتيح للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، فيما يتضمن تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تعيين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم من الإناث أو الذكور من أزواج وأبناء المواطنات وتبلغ مدة هذا التصريح عامين، ويشترط تصريح عمل جزئي للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد العمل الجزئي» ويستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على التصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً وذلك وفقاً لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامين.

شروط

وأوضحت الوزارة أن تصريح عمل انتقال يتيح للمنشآت تعين عاملاً داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عمله السابقة وفق الشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين، فيما جاء تصريح عمل مواطن /‏ أبناء دول التعاون، للمنشآت تعين المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبلغ مدة التصريح عامين، وتضمن تصريح عمل حدث تعيين عامل من داخل الدولة ممن بلغ سن 15 ولم يجاوز 18 عاماً وفقاً لشروط وضوابط تتضمن بيئة عمل مناسبة للحدث وتبلغ مدة التصريح عامين. وتضمن تصريح تدريب أو تشغيل الطالب تدريب أو تشغيل طالب مواطن أو غير مواطن في داخل الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين.

6 أشهر

يتيح تصريح عمل مؤقت، الفرصة للمنشآت لتعيين عامل من داخل الدولة بعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه مدة لا تزيد على ستة أشهر في إحدى المنشآت غير التي يعمل فيها على أن يعود للعمل لدى صاحب العمل الأصلي بعد إتمام المدة.