مؤتمر بمجمّع دبي للمعرفة يناقش مهارات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجمع دبي للمعرفة، مجمع الأعمال المتخصص في إدارة الموارد البشرية، والمعهد البريطاني العالي لتنمية الموارد البشرية (CIPD)، الهيئة البريطانية المعتمدة والمعنية بتنمية الأفراد والموارد البشرية، «مؤتمر وحفل توزيع جوائز (CIPD) الشرق الأوسط» للمرة الأولى خارج أوروبا.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في دبي حضور ما يزيد على 100 من شركات ومختصين في نطاق الموارد البشرية في المنطقة، حيث أتاحت لهم الفعالية فرصة لاستكشاف مستقبل المهن ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات.

ووفقاً لدراسة أجراها مجمّع دبي للمعرفة وجمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «وجهات الموارد البشرية الناشئة - الاتجاهات الإقليمية والدولية للموارد البشرية»، تنافس الإمارات على احتلال مكانة رائدة في ممارسات الموارد البشرية المبتكرة، حيث يُتوقع لها أن تصبح من أبرز مراكز الموارد البشرية الناشئة في المستقبل.

وتماشياً مع جهودها المستمرة لأن تصبح من أسعد دول العالم، تركز الإمارات على توفير بيئة عمل ديناميكية وإطار عمل يتيح إمكانية الازدهار والنجاح للشركات والموظفين على حد سواء.