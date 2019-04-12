«بيديا دبي» يناقش الوقاية وإدارة الأمراض الشائعة لدى الأطفال

المصدر: دبي - وام

اختتمت بدبي أعمال المؤتمر الدولي الثامن لطب الأطفال وحديثي الولادة «بيديا دبي 2019»، الذي يعد من أكبر المؤتمرات الطبية التي تعنى بطب الأطفال حديثي الولادة على مستوى العالم، وشارك فيه حوالي 400 من الأطباء المختصين من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وناقش محاور عدة أبرزها سبل الوقاية الفاعلة وإدارة الأمراض الشائعة لدى الأطفال والصحة النفسية وتأثرها بالإنترنت والأجهزة التكنولوجية الحديثة والتطبيقات السريرية العملية لأحدث ما توصل إليه الطب المبني على الأدلة والبراهين في مجال طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، وذلك في مجالات القصور الرئوي وعلاج الالتهابات الحرجة واليرقان الولادي والتغذية .