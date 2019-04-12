سفير الدولة يلتقي وزير الداخلية الكازاخستاني

المصدر: أستانا - وام

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى أستانا، يرلان تورغومبايف وزير الداخلية بجمهورية كازاخستان، وذلك بحضور مورات كابدينوف رئيس لجنة الهجرة في كازاخستان، والمهندس سالم سيف الكعبي سكرتير ثانٍ بالسفارة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفرص تعاون جديدة خاصة بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وأشاد وزير الداخلية الكازاخستاني بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة، وتعاون الإمارات في جميع القضايا المشتركة، مرحباً بعقد الاجتماعات بين البلدين في مختلف المجالات.