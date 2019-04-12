دور محوري للجنة تأمين الفعاليات في إرساء الأمن

المصدر: دبي ـ البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات تلعب دوراً محورياً مع جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية الخاصة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وأخذت على عاتقها زمام المبادرة بتبنيها العديد من المبادرات البناءة وعززت فرص التواصل مع شركائها كأطراف في معادلة النجاح من أجل تحقيق رؤيتها المتمثلة في كون الأمن ركيزة التنمية وبسط الطمأنينة والسلامة في المجتمع والمحافظة على نظامه العام بكفاءة واحتراف وتميز، وسعيها الدؤوب لتحقيق التفوق المؤسسي وفقاً لمعايير التمييز العالمية التي تحرص دائماً عليها القيادة العامة لشرطة دبي للوصول إلى التميز والريادة والرقي في تعاملها مع الشركاء، حيث قامت اللجنة بتأمين 317 فعالية في العام الماضي، مقابل 254 فعالية في العام 2017، ومن ضمنها كأس دبي العالمي للخيول، بطولة دبي الدولية للتنس، تأمين نهائي مباراة باكستان والهند في الكريكيت، تأمين كأس آسيا لكرة القدم، القمة العالمية للحكومات، وغيرها من الفعاليات الأخرى، ومن أهم النجاحات التي حققتها لجنة تأمين الفعاليات هي تأمين رأس السنة الميلادية لعام 2019، في منطقة برج خليفة، بالإضافة إلى 25 موقعاً في دبي احتفلت بالفعالية، حيث بلغ عدد الحضور في محيط برج خليفة 2 مليون، تمت تغطية الفعاليات من خلال 2000 دورية شرطية و4000 عنصر بشري، بالإضافة إلى مشاركة 40 جهة حكومية في تأمين الفعالية.

وبلغت نسبة مؤشر تحقيق نجاح الفعالية 100%، وبلغت نسبة تسجيل الحوادث المرورية البليغة صفر % ونسبة البلاغات المقلقة صفر %، ونسبة الحالات الطارئة صفر %، ونسبة حالات الاختراق صفر %، وبلغت نسبة رضا المتعاملين مع لجنة تأمين الفعاليات 99% في العام 2018 مقابل 97% في العام 2017.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه العميد خليل البشري، وعدد من الضباط.

دورات وبرامج

واطلع اللواء المري على الدورات والبرامج التدريبية التي نفذتها الإدارة في العام 2018 والتي بلغت 179 دورة وبلغ عدد ساعاتها التدريبية 115090 ساعة وبلغ عدد المستفيدين منها 2922 مستفيداً بدون تكرار، و4058 مستفيداً بتكرار، حيث شملت تلك الدورات والبرامج 66 دورة في خطة التدريب السنوية، و6 دورات في الخطة التنفيذية التخصصية، و13 دورة داخلية، و16 دورة نفذتها الإدارة العامة للإدارات العامة ومراكز الشرطة، و20 ورشة عمل نفذتها الإدارة خارج الخطة، و33 دورة نفذتها الإدارة في الدولة.

كما بلغ إجمالي دورات الاستجابة الأولى للحالات الطارئة 16 دورة استفاد منها 688 مستفيداً بواقع 1440 ساعة.

التزامكم سعادة

كما اطلع اللواء المري على نتائج حملة التزامكم سعادة التي استفاد منها 195667 من الجمهور بالإضافة إلى 6 أندية، ونفذت 40 فعالية توعوية و6 ورش عمل استفاد منها 976 مستفيداً، ووزعت 50 ألف برشور وإعلان توعوي، بالإضافة إلى مشاركة المشاهير والشخصيات المهمة في الحملة، ولاقت الحملة حوالي 41 ألف إعجاب في انستغرام، وأكثر من مليون وخمسمئة ألف إعادة تغريدة، و25 مشاركة تلفزيونية وإذاعية، وتم وضع شعار الحملة على 50 ألف طابعة، وغيرها من النتائج الأخرى.

1343 مهمة

كما واطلع اللواء المري في إدارة أمن وحماية الشخصيات على الإحصاءات الخاصة بإنجازات الإدارة العام الماضي، حيث نجحت الإدارة في تأمين 1343 مهمة منها مرافقة الشخصيات وتأمين الاحتفالات والبطولات الرياضية والحراسات والإرساليات، بالإضافة إلى المعارض والمؤتمرات، وغيرها من المهمات الأخرى. ثم توجه اللواء المري إلى إدارة الطوارئ التي نجحت بتأمين 360 فعالية رياضية في العام الماضي، منها 222 مباراة كرة قدم، والباقي فعاليات رياضية مختلفة، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها الإدارة مع الأندية 60 اجتماعاً تنسيقياً، مؤكداً سعادته أن إدارة الطوارئ تعد من الإدارات المهمة والفعالة في قوة شرطة دبي وتحمل على عاتقها العديد من المهام الجسيمة مثل تأمين الملاعب والفعاليات والمعارض والمهرجانات والمناسبات الرياضية.

التفتيش الأمني K9

واطلع اللواء المري على إحصائيات إدارة التفتيش الأمني K9 التي أظهرت تنفيذ الإدارة 3374 مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المُدربة، من ضمنها مهام تتعلق بتأمين فعاليات ومعارض، والقيام بأعمال حراسة وتتبع أثر وتمييز روائح وعمليات بحث.

وأكد اللواء المري أهمية الدور الذي تلعبه إدارة التفتيش الأمني K9 في الكشف عن الجرائم والمساهمة في التأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات وخلوها من أي أخطار، بالإضافة إلى دورها في تقديم خدماتها لأفراد الجمهور عن الكلاب وكيفية تدريبها ورعايتها وعلاجها.

السعادة الوظيفية

واطلع اللواء عبد الله المري على إحصائيات إدارة الشؤون الإدارية، التي أظهرت تحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 98.84%، وتقييم أداء الموظفين بنسبة 99.54%، والتحفيز الوظيفي بنسبة 97%، والرد على المراسلات بنسبة 99.56%، بالإضافة إلى إطلاق مشروع معرفي موحد على مستوى الإدارة، وغيرها من إنجازات الإدارة الأخرى.

نادي الابتكار

وثمن اللواء المري جهود القائمين على نادي الابتكار في الإدارة العامة، مؤكدا أن شرطة دبي تحرص على تقديم وتسخير الطاقات والإمكانيات للإبداع والابتكار والتحسين والتطوير المستمر في العمل الشرطي وتوفير بيئة عمل حاضنة للمتميزين والمبدعين والمخترعين وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، مما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، مشيراً إلى أن نادي الابتكار في الإدارة العامة لأمن الهيئات أسهم إسهاماً كبيراً في إبراز العديد من المواهب والابتكارات الإبداعية، وحصد أعضاؤه العديد من الجوائز الحكومية ولا سيما جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وجوائز منظمة الأفكار البريطانية والأمريكية.