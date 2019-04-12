ثلاث ورش معرفية في دبي عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث ورش معرفية لموظفيها حول الذكاء الاصطناعي والسعادة واستشراف المستقبل، قدمها متخصصون في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، على مدى ثلاثة أيام، وذلك في إطار حرص الهيئة على تبادل الخبرات والمعارف مع هيئات ومؤسسات حكومة دبي في مختلف المجالات.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي: جاء تنظيم الورش الثلاث في إطار مبادرة «ملتقى المتخصصين العرب» التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة بالتعاون مع «لينكد إن»، بهدف نشر خبرات المتخصصين أعضاء الملتقى بين شرائح المجتمع كافة.

وأضاف: إن الخبراء المتخصصين قدموا لموظفي الهيئة ثلاثة مواضيع على مدى ثلاثة أيام، الأول عن الذكاء الاصطناعي، حيث تم تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منه في تسهيل حياة الناس وتطوير الخدمات الحكومية، وأهمية دوره المستقبلي في تشكيل حياة البشرية، مشيراً إلى أن الموضوع الثاني تناول السعادة الوظيفية، حيث تم شرح مفهوم السعادة.