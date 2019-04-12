تعزيز التعاون بين «العدل» ومحاكم دبي والمعهد العقاري

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، صباح أمس، بحضور عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وفداً من محاكم دبي برئاسة القاضي عمر محمد نيران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين بالمحاكم.

كما تم خلال اللقاء استعراض تجربة وزارة العدل في مجال تطوير مهنة الخبرة والارتقاء بها، وتبادل المعلومات والبيانات، وبحث أهم التحديات والعوائق التي تواجه الطرفين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

كما استقبل وكيل وزارة العدل وفد معهد دبي العقاري برئاسة هند المري المدير التنفيذي للمعهد، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بشأن اعتماد خبراء عقاريين من خريجين لدى وزارة العدل وفقاً لإجراءات قيد الخبراء.وحضرت اللقاءين الخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين.